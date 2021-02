"Haben ein sehr diffuses Fallgeschehen"

In Flensburg gilt ab Samstag aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen zwischen 21 und 5 Uhr eine Ausgangssperre. "Wir haben in Flensburg ein sehr diffuses Fallgeschehen", so Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD).

