Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Irmgard Bensusan: Para-Athletin in zweiter Heimat

Sprinterin Irmgard Bensusan begann in Südafrika als Hürdensprinterin. Nach einem folgenschweren Sturz an der Hürde wurde sie zur Para-Athletin, allerdings erst in zweiten Heimat Deutschland.