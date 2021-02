"Viel Durcheinander bei den Studien"

Die Kritik an dem Impfstoff von Astrazeneca reißt nicht ab. "Der Wirkstoff Atrazeneca ist nicht so viel schlechter als anderen Impfstoffe und bildet einen wichtigen Baustein im Rahmen unserer Impfstrategie", so der Virologe Dr. Martin Stürmer.

