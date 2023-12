Ampel einigt sich über Bundeshaushalt

13.12.2023 | 05:30 |

"Es ist momentan noch vieles in der Schwebe, aber in den nächsten Stunden werden wir erfahren, welche Lösung sich die Ampel vorstellt", so ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Shakuntala Banerjee zur Einigung der Ampel im Haushaltsstreit.