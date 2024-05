Defensive Waffen für die Ukraine

von Isabelle Schaefers 29.05.2024 | 05:30 |

Ob Macron und Scholz in Meseberg oder Selenkyj bei seinem Besuch in Belgien: Die Frage, ob westliche Waffen auch gegen Ziele in Russland eingesetzt werden dürfen, erhitzt weiter die Gemüter.