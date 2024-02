Saluschnyj geht: "Sehr kritisch gesehen"

09.02.2024 | 05:30 |

Selenskyi und Saluschnyj hätten sich zwar in einem "versöhnlichem Bild" gezeigt, in der Bevölkerung werde der Austausch des ukrainischen Armeechefs jedoch "sehr kritisch gesehen", so ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf.