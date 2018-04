Festtagsmenü mit Meike Peters

Dies ist unsere Weihnachtsente, oder besser gesagt: meine Weihnachtsente. Bei mir kommt sie am 24. Dezember als Weihnachtsessen auf den Tisch, während bei meinem Freund gemäß der maltesischen und amerikanischen Tradition erst am 25. Dezember groß getafelt wird. So hält jeder Tag ein festliches Mahl für uns bereit, und diese zarte, langsam geröstete Ente ist immer das kulinarische Geschenk an meinem besonderen Festtag. Meine wesentliche Kochformel für eine ganze Ente ist immer dieselbe – etwa 3 ½ Stunden bei niedriger Temperatur. Das Resultat ist einfach zu gut. Nur die Würzung variiert je nach meiner Stimmung. In diesem Rezept wird der Vogel mit einer süßen Glasur aus Honig, Thymian und Ingwer bestrichen und auf ein Bett aus fruchtigen Orangenscheiben gelegt. Manchmal fülle ich die Ente mit Früchten und verschiedenen Kräutern oder ich entscheide mich für eine süddeutsche Leberfülle, wie ich sie aus der Küche meines Stiefvaters Uli kenne. Die Sauce in diesem Rezept ist sehr konzentriert, nicht die Art, die man großzügig auf den Teller gießen würde. Man braucht nicht viel davon, nur einen Löffel voll, um jeden Bissen Fleisch kurz in den aromatischen Sud einzutunken. Der geröstete Rosenkohl mit Ingwer und Zitrone oder die Karotten mit eingelegter Zitrone und Minze passen hier schön als Beilage.