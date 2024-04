Integration: "Sprachkenntnisse wichtig"

18.04.2024 | 05:30 |

"Sprache ist natürlich sehr wichtig", so Professor Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung über die Situation Geflüchteter am deutschen Arbeitsmarkt. Man käme aber "auch in den deutschen Arbeitsmarkt rein, wenn man kein deutsch spricht."