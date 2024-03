Handball: Champions League : Gruppensieg: Magdeburg im Viertelfinale

von Olaf Bozdech 08.03.2024 | 05:30 |

In der Handball-Champions-League hat sich der SC Magdeburg mit 30:28 in Veszprem durchgesetzt. Damit ist dem SCM der Viertelfinaleinzug sowie der 12. Sieg in Folge in diesem Wettbewerb gelungen.