Haartransplantationen in der Türkei

von Jörg-Hendrik Brase 02.04.2024 | 05:30 |

Istanbul gilt als Welthauptstadt der Haartransplantation. Man sieht sie überall: Männer mit Kopfverband in Hotels, in Museen, am Flughafen. Vor allem mit dem Preis lockt die Türkei.