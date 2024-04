Mediathektipp mit Peter Twiehaus

In der französischen Science-Fiction-Mystery-Thriller-Serie kollidiert die ISS im All mit einem Raumtransporter. Danach gibt es keinen Kontakt zur Kontrollstation. Niemand weiß, ob die Besatzung überlebt hat. Kosmonautin Anna Zarathi und Polizist Isaak Turgun möchten den Fall aufklären.

"The Hour"



Juni 1956. Die beiden jungen BBC-Reporter und Freunde Bel Rowley und Freddie Lyon erhalten die Chance, eine neue, abwechslungsreiche Nachrichtensendung zu produzieren. Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges entwickeln sich Spiele der Macht und der Verführung.- Starbesetzt mit Dominic West ("The Crown" & "The Wire"), Ramola Garai ("Emma") und Ben Whishaw ("Das Parfum" & "Skyfall").



Verfügbar bis zum 14/10/2024 in der arte-Mediathek