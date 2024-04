Israel: "Hier herrscht Stille"

19.04.2024 | 05:30 |

Bislang werde der Angriff nur von hohen, israelischen Militärs bestätigt, so ZDF-Reporterin Anne Brühl in Tel Aviv. Das iranische Fernsehen zeige, "dass die Vorfälle nicht allzu heftig waren", so ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa.