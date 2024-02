Presseschau mit Katharina Hamberger

06.02.2024 | 05:30 |

"Es ist das eingetreten, was man vor einem Jahr schon befürchtet hat, nämlich, dass dieser Wiederaufbau sehr schleppend vorangehen wird", so Katharina Hamberger vom Deutschlandfunk über die Lage in Syrien und der Türkei.