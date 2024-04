Tierschutz: "Tierzucht neu denken"

16.04.2024 | 05:30 |

In der Tierzucht wurde in der Vergangenheit auf "besondere Extravaganzen und nicht funktionierende Anatomien gezüchtet", so Tierpathologe Achim Gruber. Man müsse "weg von extrem deformierten Körperformen".