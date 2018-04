Stöwe und das Wetter

Auf der momaWetterkarte reicht eine kleine Handbewegung, um von Mitteleuropa in den hohen Norden zu kommen. In Wirklichkeit liegen über 2000 Kilometer zwischen Berlin und dem nördlichen Polarkreis. Er ist das Ziel der momaWetter-Wintertour. Eine magische Grenze, denn ab hier geht die Sonne zum Sommerbeginn nicht unter, und zum Winterstart nicht auf. Das Leben bei extremen Wetterbedingungen, die finnische Sauna, und der Klimawandel sind nur einige unserer Themen. Außerdem sind wir mit dem Weihnachtsmann verabredet, im Interview beantwortet er die Fragen der moma-Zuschauer. Auf facebook und twitter berichten wir ab 8. Dezember in einem Reisetagebuch von den Dreharbeiten, die fertigen Reportagen sind in der Woche vor Weihnachten im Morgenmagazin zu sehen.