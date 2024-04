Ukraine-Hilfe: "Gemeinsam sind wir stärker"

19.04.2024 | 05:30 |

"Wir tun so viel, wie wir können", so Elina Valtonen, Außenministerin in Finnland. "Das Versprechen Deutschlands, ein Abwehrsystem an die Ukraine zu liefern, ist dringend nötig."