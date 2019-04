Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - ZDF-Bürgerdialog in Hamburg

Im Rahmen der Reihe „Moma vor Ort“ stellte sich u.a. ZDF-Chefredakteur Peter Frey am Abend den Fragen und der Kritik rund um das ZDF den Bürgerinnen und Bürgern in Hamburg. Hier finden Sie den Bürgerdialog in voller Länge zum Nachschauen.