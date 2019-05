moma vor Ort

Am Vorabend der Sendung, am Donnerstag, 9. Mai 2019, 18.00 bis 19.00 Uhr, geben ZDF-Chefredakteur Dr. Peter Frey, Moderator Mitri Sirin, Landesstudioleiter Michael Bewerunge sowie Andreas Wunn, Leiter der Redaktionen "ZDF-Morgenmagazin" und "ZDF-Mittagsmagazin", Einblicke in die Berichterstattung des ZDF. Sie stellen sich den Fragen und der Kritik der Zittauer und laden gemeinsam mit der Sächsischen Zeitung zur offenen Diskussion ein. Olaf Kittel, Sächsische Zeitung, moderiert. Veranstaltungsort ist der Hörsaal im Peter-Dierich-Haus der Hochschule Zittau/Görlitz.