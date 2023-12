Linnemann: "Wir sind auf sehr gutem Weg"

28.12.2023 | 05:30 |

"Es dauert halt, aber wir sind auf sehr gutem Weg", so CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in einem politischen Jahresrück- und Ausblick. "Nicht mit Kompromissen reingehen in die Wahl, sondern klar sagen, dafür steht die CDU."