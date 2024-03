Live: Kampf gegen Hungertod in Gaza

Nach dem die USA und andere Nationen angesichts der katastrophalen Versorgungslage begonnen hatten, vor allem im Norden des umkämpften Küstenstreifens Hilfslieferungen mit Lebensmitteln an Fallschirmen abzuwerfen, soll jetzt auch Hilfe auf dem Seeweg kommen. Mit dem Schiff der Hilfsorganisation Open Arms soll ein Korridor in den Gazastreifen getestet werden. Auf Zypern, wo der Start der Hilfsmission am Wochenende geplant ist, erklärte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, gemeinsam mit den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Partnerländern wolle die EU auf diesem Weg große Mengen an Hilfsgütern in den Gazastreifen liefern.