Live: Nato-Jagd auf Putins Schattenflotte

Angesichts der angespannten Sicherheitslage hat Schweden bereits beschlossen, die Ostsee fortan verstärkt mit drei Kriegsschiffen und einem Flugzeug zu überwachen . Auch Finnland hat angekündigt in dem Gebiet zwei Schiffe einzusetzen, um die Infrastruktur besser beobachten und schützen zu können. Die Sicherung der Ostsee ist das zentrale Thema des Nato-Gipfels der Ostseeanrainer-Staaten in Helsinki. Dort spricht das Staatenbündnis darüber, ob und wie die Nato-Präsenz in der Region künftig gestärkt wird.