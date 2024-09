Der mittlerweile Landesgrenzen überschreitende Krieg betrifft weiterhin auch zahlreiche andere Regionen. Eine ukrainische Drohne hat in der Nacht zum Mittwoch ein russisches Waffenlager im Westen des Landes getroffen. Dabei entstand ein Großbrand, der viele Anwohner und Anwohnerinnen von Toropez dazu zwang, die Stadt zeitweise zu verlassen. Der Leiter des ukrainischen Präsidentenbüros sagt dazu "Russlands Demilitarisierung ist für die Beendigung des Terrors nötig." Russland gibt an in der gleichen Nacht mehr als 50 Drohnen abgewehrt zu haben. Auch die Ukraine meldete in den vergangenen Tagen immer wieder Drohnen- und Raketenangriffe auf ihr Gebiet.