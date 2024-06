Live: Entsetzen über tödlichen Messerangriff

Der Polizist, der bei einer Messerattacke in Mannheim schwer verletzt wurde, ist tot. Das teilten die Behörden mit. Das Entsetzen ist deutschlandweit groß. Am Freitag hatte ein Mann auf dem Marktplatz der Stadt mehrere Menschen mit einem Messer attackiert und verletzt.

Am Nachmittag findet eine Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz statt. Im Anschluss an die Veranstaltung mit dem Motto „Mannheim hält zusammen“ ist ein interreligiöses Friedensgebet geplant.

Hintergrund zur Tat

In Mannheim hatte am Freitag ein 25-jähriger Afghane mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Die Tat ereignete sich an einem Info-Stand der islamkritischen Bewegung PAX Europa. Ein 29 Jahre alter Polizist, der einschritt, wurde dabei schwer verletzt. Am Sonntag ist der Beamte an seinen Verletzungen gestorben.