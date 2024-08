Kursk-Offensive: Für Putin egal?

Ukrainische Armee rückt in Kursk vor

Die ukrainische Armee rückt nach eigenen Angaben in der russischen Grenzregion Kursk weiter vor. Dort sollen sie mehrere Brücken über den Fluss Sejm beschädigt oder ganz zerstört haben. Andernorts habe man mit Kampffliegern erfolgreich Präzisionsbomben gegen russische Stellungen und Truppenansammlungen eingesetzt, berichtet der ukrainische Luftwaffenchef Oleschtschuk.

Seit rund drei Wochen dauert die Kursk-Offensive an. Tausende Russen sind auf der Flucht. Moskau will in der Grenzregion nun Schutzbunker für die Zivilbevölkerung bauen. Militärisch setzt Russland dem ukrainischen Vorstoß allerdings kaum etwas entgegen.