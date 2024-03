Wie sicher sind Reisebusse?

Schwerer Flixbus-Unfall auf der A9 bei Leipzig

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Reisebus auf der A9 bei Leipzig sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Mehr als ein Dutzend Menschen wurden zudem verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei in Leipzig sagte.

Der Reisebus war am Mittwochmorgen zwischen der Anschlussstelle Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz verunglückt. Das Fahrzeug war aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gestürzt. Mehrere Rettungshubschrauber und zahlreiche Krankenwagen sind im Einsatz. Die Autobahn war in beiden Richtungen voll gesperrt - mittlerweile rollt der Verkehr in Richtung Berlin wieder.