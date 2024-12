Live: Syrien: Stürzt Assad?

In Syrien rücken die islamistischen Rebellen vom Nordwesten weiter in Richtung Süden vor. Nach der Einnahme der Großstädte Aleppo und Hama stehen sie jetzt vor den Toren der strategisch wichtigen Stadt Homs. Laut syrischer Beobachtungsstelle für Menschenrechte müssen sie nur noch fünf Kilometer bis zu den Vororten der Metropole zurücklegen. Sollten Assads Truppen Homs an die Rebellen verlieren, wäre für sie der Weg nach Damaskus frei. Es wäre ein katastrophaler Schlag für den syrischen Machthaber.