Live: Russischer Luftangriff auf Kinderklinik

Heftige Luftangriffe auf die Ukraine

Russland überzieht die Ukraine wieder mit heftigen Luftangriffen : In der Hauptstadt Kiew wurde dabei eine Kinderklinik getroffen. Nach Behördenangaben wurden die Intensivstation, OP-Säle und Einrichtungen der Onkologie beschädigt. Insgesamt sind bei den jüngsten Attacken im ganzen Land mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen, 125 wurden verletzt, teilte das Innenministerium mit.

Laut Präsident Selenskyj hatte das russische Militär mit mehr als 40 Raketen verschiedenen Typs fünf Städte ins Visier genommen – darunter Dnipro, Krywyj Rih, Slowjansk und Kramatorsk. "Es ist sehr wichtig, dass die Welt jetzt nicht schweigt und dass jeder sieht, was Russland ist und was es tut", erklärte Selenskyj. Das russische Verteidigungsministerium bestritt, auf zivile Einrichtungen gezielt zu haben. Vielmehr seien die Schäden durch eine ukrainische Luftabwehrrakete entstanden, so der Kreml. Beweisen konnten Putins Behörden das nicht.