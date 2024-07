Kiew: Russischer Angriff trifft Kinderklinik

Bei dem Angriff wurden mindestens 20 Menschen getötet und ein Kinderkrankenhaus in Kiew beschädigt, so die Behörden.

Fünf ukrainische Städte im Visier des russischen Angriffs

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, Russland habe mit mehr als 40 Raketen verschiedenen Typs fünf Städte ins Visier genommen. Das getroffene Kinderkrankenhaus Ochmatdyt ist die größte Einrichtung dieser Art in der Ukraine

X-Post von Wolodymyr Selenskyj zum Angriff auf das Kinderkrankenhaus in Kiew

Neben Kiew und Krywyj Rih seien Dnipro, Slowjansk und Kramatorsk angegriffen worden, schrieb Selenskyj in Onlinenetzwerken.

Auch russische Hyperschall-Raketen im Einsatz

Laut ukrainischer Luftwaffe griff Russland am Montag mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern an. Es seien auch Hyperschall-Raketen vom Typ Kinschal eingesetzt worden, eine der fortschrittlichsten russischen Waffen. Eine solche Rakete kann zehnmal so schnell wie Schallgeschwindigkeit fliegen und ist dadurch schwer abzufangen.