Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte, dass Russland volle Waffenarsenale habe, die für die Fortsetzung des Krieges gegen die Ukraine notwendig seien. In einer Ansprache machte er außerdem deutlich, dass er mit einer Freigabe westlicher Waffen für die Ukraine rechne. "Höchstwahrscheinlich sind all diese Entscheidungen schon gefallen", sagte er als Reaktion auf den Besuch von Blinken und Lammy in Kiew. Er kündigte eine entsprechende Reaktion Moskaus an, nannte aber keine Details. Russland betont immer wieder, dass auch westliche Waffenlieferungen der Grund für den andauernden Krieg gegen die Ukraine seien.