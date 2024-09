Kanzlerkandidatur der Union: Entscheidung in der K-Frage

Merz wird offenbar Kanzlerkandidat: Gemeinsame Pressekonferenz mit Söder | ZDFheute live

Noch knapp ein Jahr bis zur Bundestagswahl und die Kanzlerkandidaten bringen sich in Stellung: Der CDU -Vorsitzende Friedrich Merz und CSU -Chef Markus Söder haben zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin eingeladen. Sie haben sich offenbar in der Frage um die Kanzlerkandidatur auf Merz geeinigt. Endgültig entscheiden müssen bei der Union aber die Parteigremien.

Aus dem Kanzleramt kommt auch schon eine Reaktion. Bei einem Besuch in der kasachischen Hauptstadt Astana sagte Bundeskanzler Scholz : "Wie ich ja schon seit langer Zeit gesagt habe: Es ist mir recht, wenn Herr Merz der Kanzlerkandidat der Union ist." Damit spielte der Kanzler offenbar darauf an, dass Merz deutlich schlechtere Umfragewerte hat als sein innerparteilicher Rivale und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder

Was bedeutet die Personalentscheidung für den Wahlkampf und wieso wurde sie gerade jetzt getroffen? Und wie wird es die Landtagswahl in Brandenburg beeinflussen? ZDFheute live zeigt das Statement der Parteichefs und analysiert die Folgen mit Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte und ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Nicole Diekmann. Seid dabei und stellt Eure Fragen.

NRW-Ministerpräsident Wüst unterstützt Merz

Zudem äußerte Wüst harsche Kritik an der Bundesregierung. In NRW habe die Landesregierung gezeigt, dass politische Lösungen gefunden werden können. Bundesweit sehe das anders aus. Daher müsse es das Ziel sein, die “schlechteste Bundesregierung in seiner 75-jährigen Geschichte” abzulösen. Wüst kritisierte auch indirekt Söder, indem er betonte, persönliche Interessen sollten bei der K-Frage keine Rolle spielen. Diese Wahl sei wichtiger als viele Wahlen in der Vergangenheit.