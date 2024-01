Live: Eil-Entscheidung über Gaza-Einsatz

Eil-Entscheidung am Internationalen Gerichtshof

Im niederländischen Den Haag entscheidet der Internationalen Gerichtshof am Freitagmittag über einen Eilantrag, das Ende der militärischen Handlungen im Gazastreifen anzuordnen. Südafrika hatte Ende Dezember eine Klage gegen Israel wegen des Völkermord-Vorwurfs an den Palästinensern eingereicht und einen sofortigen Stopp der israelischen Angriffe auf den Küstenstreifen gefordert.

Die Entscheidung ist ein Teil des Hauptverfahrens gegen Israel . Dabei beruft sich Südafrika in seiner Klageschrift auf die UN-Völkermordkonvention, die beide Staaten unterzeichnet und sich damit verpflichtet haben, keinen Völkermord zu begehen. Außerdem fordert die Konvention, Völkermorde zu verhindern und zu bestrafen. Über den Genozid-Vorwurf entscheidet der Gerichtshof zu einem späteren Zeitpunkt.

Israel weist Vorwürfe zurück

Südafrika begründet die Klage mit israelischen Drohungen, Gaza unbewohnbar zu machen, sowie Forderungen von rechtsextremen Ministern, Palästinenser dauerhaft zu vertreiben. Unter dem Eindruck des Massakers vom 7. Oktober, bei dem Terroristen der islamistischen Hamas und andere Gruppierungen in Israel mehr als 1200 Menschen töten und rund 250 verschleppten, hatte Verteidigungsminister Joav Galant etwa von "menschlichen Tieren" gesprochen und erklärt: "Wir werden alles auslöschen."

ZDFheute live zeigt die Entscheidung in Den Haag

Wie entscheidet der Internationale Gerichtshof und welche Folgen hat das? ZDFheute live zeigt die Entscheidung in Den Haag. Außerdem spricht Christina von Ungern-Sternberg mit den ZDF-Korrespondenten Gunnar Krüger in Den Haag und Luc Walpot in Tel Aviv. Die Expertin für Internationales Strafrecht Prof. Stefanie Bock ordnet die Entscheidung ein. Seid dabei, diskutiert mit und stellt eure Fragen!