Volontariat Bildmischung / Bildregie im ZDF

Direkt am Geschehen von Fernsehproduktionen mitwirken und sie ins richtige Bild setzen – klingt spannend? Dann haben wir im ZDF genau das Richtige für dich.

In der Bildmischung und der Bildregie gestaltest du gemeinsam mit einem Team aus Kamera-, Technik- und Ingenieursfachkräften die technische und kreative Umsetzung unserer Produktionen und sorgst dafür, dass die richtigen Bilder beim Publikum ankommen.

Unser Volontariat richtet sich an medieninteressierte Menschen, die mit Leidenschaft und Engagement eine berufliche Zukunft in der Bildmischung und Bildregie anstreben.

Die Ausbildung legt den Schwerpunkt auf die Bildmischung, ermöglicht aber auch Einblicke in die Tätigkeit von Bildregiefachkräften, um – je nach Qualifikation – ebenfalls in diesem Bereich eingesetzt zu werden. Neben dem Bedienen des Bildmischpults werden in zahlreichen technischen und kreativen Übungen der Umgang mit Studio- und Außenproduktionen vermittelt. Darüber hinaus bieten wir ein vielseitiges Arbeitsumfeld mit persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten, zum Beispiel in Richtung Bildregie.

