ZDFneo setzt die Ukrainische Dramaserie In Her Car (vgl. 27. Februar) mit sechs neuen Folgen fort, die ab sofort in der ZDFmediathek abrufbar sind (Sendung in ZDFneo am 6. August). Die fiktionale Serie erzählt Geschichten aus dem Leben von Ukrainerinnen und Ukrainern, die durch die russische Invasion am 24. Februar 2022 aus ihrem Alltag gerissen wurden. Im Mittelpunkt steht Therapeutin Lydia, die durch den Krieg gestrandete Menschen in ihrem Auto mitnimmt und so für einen kurzen Moment in das Leben ihrer Fahrgäste eintaucht.