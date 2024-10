Im Sommer 1989 startet der letzte Abi-Jahrgang vor dem Mauerfall ins Erwachsenenleben und erfährt den kollektiven Bruch, der alle Ostdeutschen bis heute prägt. In Abi `89 – Neues Land und neue Chancen treffen sich 35 Jahre später Abiturientinnen und Abiturienten der ehemaligen Lenin-Oberschule in Luckenwalde, dem heutigen Friedrich-Gymnasium. Sie reflektieren über ihr Leben und ihren Werdegang mit einer Jugend in der DDR. 3sat zeigt bereits am 2. Oktober unter dem Titel Abi `89 – Aufbruch im Umbruch eine längere Fassung.



Ein Autozulieferer kürzt ein Viertel der Jobs, der andere meldet Insolvenz an. Stahlkonzerne schreiben rote Zahlen. Kein Tag ohne Hiobsbotschaften. In Am Puls mit Florian Neuhann „Made in Germany am Ende“? reist der ZDF-Wirtschaftsreporter quer durchs Land und fragt: Ist die Lage wirklich so schlecht? Steht Deutschland vor dem Ausverkauf? Was heißt das für die Menschen im Land – und was muss passieren, damit die deutsche Industrie wieder wächst?



Der Fernsehfilm KATI – Eine Kür, die bleibt (ZDFmediathek ab 26. September) erzählt von den beiden DDR-Ikonen des Eissports, Katarina Witt (Lavinia Nowak) und ihrer Trainerin Jutta Müller (Dagmar Manzel). Der Film fokussiert sich auf das sportliche Comeback sowie die emotionale Verstrickung zwischen Katarina Witt und Jutta Müller. Erzählt wird der Kampf zweier starker Frauen aus unterschiedlichen Generationen, die mit dem Auseinanderbrechen der DDR ihre Identität verloren haben und gezwungen sind, sich neu zu positionieren. In weiteren Rollen sind Alexander Schubert als Egon Krenz und Sylvester Groth als Jutta Müllers Ehemann Binges zu sehen.



Weltweit gibt es immer weniger intakte Böden; auch in Deutschland ist die Erde erschöpft, ausgelaugt, verarmt und bedroht. Welche Rolle dabei landwirtschaftliche Praktiken, Städtebau und das Konsumverhalten spielen, zeigt die Dokumentation Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Erde.