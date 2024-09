III. Umwelt

Car- und Bikesharing als Mobilitätsalternativen für Mitarbeitende

Zudem bietet das ZDF Anreize zur Nutzung von Sharing-Diensten. Seit Mitte Juni 2021 können sich ZDF-Mitarbeitende am Standort Mainz ein Rad bei meinRad oder ein Auto bei book-n-drive leihen. In Kooperation mit dem ZDF stellen die beiden regional ansässigen Firmen ihre Sharing-Angebote zur Verfügung: book-n-drive hält Minimum vier City-Flitzer (PKW) an der Hauptpforte des Sendezentrums 1 bereit und meinRad verfügt über zwei Stationen mit jeweils 12 Rädern auf dem Betriebsgelände Sendezentrum 1 und am Sendezentrum 2. Hierbei handelt es sich jeweils um ein flexibles Sharing. So können die Fahrzeuge/Räder in der ganzen Stadt oder in bestimmten Geschäftsgebieten angemietet, abgeholt, geparkt und zurückgeben werden. Mit diesen flexiblen Angeboten sollen Mobilitätsalternativen für Mitarbeitende ausgebaut werden. Das Carsharing-Angebot wird vom Anbieter aufgrund einer neuen Standortstrategie in Mainz ab Januar 2024 für den ZDF-Standort eingestellt.