Vance stammt aus einer Arbeiterfamilie, wuchs in Ohio in instabilen Verhältnissen auf, wurde von seiner Großmutter großgezogen. Nach dem Schulabschluss ging er zum Militär, diente im Irak. Seine Memoiren "Hillbilly-Elegie" über seine Zeit beim Militär wurden zum Erfolg. Später schlug Vance jedoch einen ganz anderen Weg ein: Jura-Studium, Abschluss an der Eliteuniversität Yale, Job als Finanzinvestor, unter anderem im Silicon Valley in Kalifornien, und schließlich der Wechsel in den US-Senat - mit Wahlkampfunterstützung eines Tech-Milliardärs.