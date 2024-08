Tim Walz wird Vize von Kamala Harris

Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will Insidern zufolge mit dem Gouverneur des Bundesstaates Minnesota, Tim Walz, als Vize in den Wahlkampf ziehen. Harris habe den 60-jährigen Walz als ihren Kandidaten für den Vizepräsidentenposten ausgewählt, hieß es.

Minnesota ist seit Jahren fest in Hand der Demokraten. Allerdings hat Walz auch bei weißen Wählern auf dem Land Anklang gefunden, die in den vergangenen Jahren überwiegend für den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, Donald Trump , stimmten.

Vizepräsidentschaftskandidaten - auch als "Running Mate" bekannt - spielen eine wichtige Rolle im US-Wahlkampf. Sie können die Stärken eines Präsidentschaftskandidaten ergänzen und so eine breitere Wählerschaft ansprechen. Der amtierende US-Präsident Joe Biden war einst "Running Mate" von Barack Obama - später zog er selbst ins Oval Office ein. Biden wiederum machte Kamala Harris zu seiner kandidierenden Partnerin. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump holte sich für seinen aktuellen Wahlkampf den Senator J.D. Vance an seine Seite.

Theveßen: Walz wichtig für Harris' Wahlkampf

ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen aus Washington glaubt, dass Trump und Vance das Duo Harris und Walz als linke Gefahr für Amerika darstellen werden. Tatsächlich sei Walz jedoch ein moderater Macher, der über mehr als zwölf Jahre im Repräsentantenhaus in Washington Politik gemacht habe, bevor er Gouverneur von Minnesota wurde. Theveßen sagt:

Es ist kein Zufall, dass er 2022 mit deutlicher Mehrheit in diesem Amt wiedergewählt wurde, weil er als Politiker gilt, dem die Belange der Menschen wichtiger sind als seine eigenen Ambitionen.

Ein Wegbegleiter habe Walz als "Arbeitspferd, nicht als Paradepferd" beschrieben. Theveßen betont, dass Harris ihn in seiner Doppelrolle brauche: Als volksnahen Pragmatiker, der die ländliche Bevölkerung und vor allem auch die Arbeiter anspreche, könne er die einstige Kernklientel der Demokratischen Partei zurückgewinnen.

Das Gespann Harris-Walz müsse jedoch noch beweisen, ob es die Euphorie in der demokratischen Partei bis zum 5. November weiter befeuern könne, um die Wahl gegen das Duo Trump-Vance zu gewinnen, so Theveßen.

Donald Trump und J.D. Vance - damit gehen die Republikaner in die finale Phase des US-Wahlkampfs. Was ist aus der Partei geworden? Der Global Talk vom Nominierungsparteitag.

Schwieriges Vizepräsidentenamt

Das Amt des Vizepräsidenten ist generell kein einfaches: Aufgabe des Stellvertreters ist es, die Politik des Präsidenten anzupreisen und zu vertreten, gleichzeitig eigene Akzente zu setzen, ohne aber dem Chef die Schau zu stehlen, keine Patzer zu machen, ohne aber selbst zu sehr zu glänzen. Harris selbst konnte auf dem Posten - als Vize des demokratischen Amtsinhabers Joe Biden - in den vergangenen dreieinhalb Jahren nicht punkten und blieb eher blass. Sie war als erste Frau und erste Schwarze in der US-Geschichte auf das Vizepräsidentenamt aufgerückt.

Im Juli war sie schließlich in einer dramatischen Wende zur Frontfrau der Demokraten geworden, nachdem sich Biden aus dem Wahlkampf zurückgezogen hatte. Der 81-Jährige war wegen seines Alters und Zweifeln an seiner mentalen Fitness in den eigenen Reihen unter Druck geraten und hatte schließlich seinen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen verkündet.