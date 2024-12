Update am Morgen: Weihnachtswoche in schwierigen Zeiten

Dorthe Ferber

eine Weihnachtswoche zwei Monate vor der Bundestagswahl - eigentlich sollten es nochmal ein paar ruhige und friedliche Tage vor der heißen Wahlkampfphase werden. Nach dem schrecklichen Anschlag von Magdeburg mischen sich nun in die Festtagsstimmung auch Trauer, Schrecken und viele offene Fragen.

Da ist einerseits die Befürchtung, dass die Tat im Wahlkampf politisch instrumentalisiert werden könnte. Die AfD hat für heute Nachmittag eine Gedenkveranstaltung und Kundgebung auf dem Magdeburger Domplatz angekündigt, bei der auch deren Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatin Alice Weidel sprechen soll. Wofür oder wogegen sie sich da genau aussprechen wird, ist noch unklar: Der Täter hatte sich in sozialen Netzwerken als Anhänger der AfD bezeichnet.

Zudem werden drei Tage nach der Tat immer mehr Details über den Mann bekannt, der so brutal in die arglosen Menschen auf dem Weihnachtsmarkt gerast ist. Den deutschen Sicherheitsbehörden lagen Informationen über ihn vor. Auf seine zunehmende Radikalisierung, auf die rechtsextremistischen und Verschwörungsparolen, die er in sozialen Netzwerken geäußert hatte, hatte Saudi-Arabien das Bundeskriminalamt aufmerksam gemacht. Der Mann war für die deutschen Behörden da auch kein Unbekannter mehr, er war bereits 2013 zu einer Geldstrafe wegen Störung des öffentlichen Friedens und Androhung einer Straftat verurteilt worden.

22.12.2024 | 1:51 min

Heute will die Bundesinnenministerin die innenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen über den aktuellen Erkenntnisstand unterrichten. Für den 30. Dezember ist eine Sitzung des Bundestagsinnenschusses und des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das für die Kontrolle der Geheimdienste verantwortlich ist, anberaumt. Schnelle Aufklärung, das wollen alle Parteien. Dazu kommen Forderungen nach einer "Zeitenwende in der Inneren Sicherheit", so nennt es Holger Münch, Chef des Bundeskriminalamts. Wie die genau aussehen sollte, das wird nun heftig und mit unterschiedlichen Vorstellungen der Parteien diskutiert.

Von Weihnachtsruhe ist da nicht mehr viel übrig. Politisch nicht, und für die Angehörigen und Betroffenen in Magdeburg wohl erst recht nicht. Sie haben Anspruch auf Aufklärung und Schutz, wie alle Menschen in Deutschland. Es ist eine Weihnachtswoche in schwierigen Zeiten.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Erhebliche Schäden durch russische Raketen: Russland greift das Zentrum von Kiew an, erster reiner Bodendrohnen-Angriff der Ukraine, russische Fortschritte um Pokrowsk: Die militärische Lage in der Ukraine im Überblick.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Habeck besucht insolvente Windhorst-Werft: Eineinhalb Wochen, nachdem Insolvenzanträge für die Werften FSG (Flensburg) und Nobis (Rendsburg) gestellt worden sind, besucht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) um 11 Uhr die FSG. Der Wahlkreisabgeordnete für Flensburg folgt damit einer Einladung des örtlichen IG-Metall-Chefs Michael Schmidt. Unter anderem soll es ein Gespräch mit Gewerkschaftsvertretern, dem Betriebsrat der Werft sowie den beiden vorläufigen Insolvenzverwaltern Christoph Morgen und Hendrik Gittermann geben.

Ausführlich informiert

22.12.2024 | 19:09 min

Highlights der Fußball-Bundesliga

Mit einem 3:1 beim VfL Wolfsburg verhindert Borussia Dortmund den Absturz ins Mittelfeld. Nebenbei revanchiert sich der BVB auch noch fürs Pokal-Aus gegen den VfL.

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport : Die Höhepunkte des Bundesliga-Spieltags Alle Spiele, alle Tore und die strittigsten Szenen des Spieltags: Die Highlights aller Partien in kompakten Videos.

Grafik des Tages

Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland sind weder in der katholischen noch in der evangelischen Kirche. Die religiöse Landkarte hat sich seit 2011 deutlich verändert. Wie es in Ihrem Wohnort aussieht, erfahren Sie in unserem Grafikartikel: Kirchenmitglieder nach Gemeinden

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 23.12.2024 | 2:32 min

So wird das Wetter heute

Am Montag breiten sich bei meist starker Bewölkung Regen und Schnee südostwärts aus. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 400 Metern. An den Alpen schneit es anhaltend und ergiebig. Am Nachmittag zeigt sich vor allem im Nordwesten die Sonne öfter. Der Wind weht mäßig bis frisch mit starken bis stürmischen Böen aus Nordwest. Die Temperatur erreicht 2 bis 8 Grad, im höheren Bergland gibt es leichten Dauerfrost.

