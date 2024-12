Ein russischer Raketenangriff richtete erhebliche Schäden in Kiew an.

Am Morgen des 20. Dezember startete Russland einen groß angelegten Raketenangriff auf Kiew, bei dem sowohl Iskander- und Kinschal-Raketen sowie mehrere andere Typen zum Einsatz kamen.

Russlands Angriff auf Kiew beschädigt Botschaften

Die Trümmer der abgeschossenen Raketen verursachten auch erhebliche Schäden an Gebäuden und geparkten Autos.

Bei dem Einschlag wurden sechs ausländische Botschaften beschädigt, die sich in denselben Hochhäusern befanden: die Botschaften von Portugal, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, Argentinien und Palästina. Zwar wurde kein diplomatisches Personal verletzt, doch die Beschädigung von sechs Botschaften bei einem einzigen Angriff ist in diesem Krieg beispiellos.

Ukraine schickt im Gegenzug Drohnen gegen Kasan

Im Gegenzug hat die Ukraine mehrere Angriffsdrohnen gegen Kasan in der russischen Region Tatarstan eingesetzt - etwa 1.000 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Dabei wurden mindestens sechs Treffer gegen verschiedene Hochhäuser in der Stadt erzielt.

Bemerkenswert war, dass es in der Stadt keine funktionierende Luftabwehr gab, sodass die Drohnen ungehindert einfliegen konnten.

Umzingelung drohte: Ukrainische Soldaten müssen sich zurückziehen

Am 20. Dezember mussten sich die verbliebenen ukrainischen Streitkräfte zudem aus dem südlichen Teil des Donbass, aus dem Gebiet Uspeniwka-Hanniwka-Trudove, zurückziehen, wo sie seit Wochen gegen die Einkreisung gekämpft hatten.

