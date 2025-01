Update am Morgen: Hoffentlich kein Bahn-Streik!

Die Eisenbahner-Gewerkschaft EVG geht mit einer Forderung in die Gespräche, die auf den ersten Blick hoch wirkt. 7,6 Prozent mehr Lohn wollen die Gewerkschafter, außerdem ein Zusatzplus für Schichtarbeiter von 2,6 Prozent. Ob sie damit durchkommen? Die Deutsche Bahn gibt sich vorab relativ offen. Man werde "konstruktiv und zügig" verhandeln, so DB-Personalvorstand Martin Seiler. In ihrer aktuellen Krise will die Bahn zusätzliche Streiks auf jeden Fall vermeiden. Dieses Interesse können wir Bahnkunden nur begrüßen.