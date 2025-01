AfD-Plakate zur Wahl: Bundestag prüft fragwürdige Kampagne

Protestierende in Hessen vor einem Plakat der AfD-Bundestagsfraktion im Januar 2025 - der Ältestenrat des Bundestags will nun die AfD-Kampagne prüfen.

Der Ältestenrat des Bundestags will in dieser Woche überprüfen, ob eine Plakataktion der AfD gesetzeskonform ist. Die Bundestagsfraktion der AfD hat bundesweit in den letzten Wochen mit hunderten Großplakaten auf sich auf aufmerksam gemacht. Das ist umstritten, weil das Geld dafür nicht von der Partei, sondern von der Bundestagsfraktion kam und damit von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Das zeigen Recherchen von ZDF frontal

Großplakate wohl im Wert von rund 300.000 Euro

Eines dieser Plakate wurde im hessischen Brandoberndorf aufgehängt. Dagegen protestierten Anwohner am 11. Januar. "Abgelehnte Asylbewerber konsequent abschieben", steht in großen Lettern auf dem Plakat der AfD-Bundestagsfraktion. "So ein menschenverachtendes Wahlplakat hat hier in unserer Gemeinde nichts zu suchen", sagt Doris Sinning vom Verein "FrauZeit".