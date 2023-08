Das Gute zum Wochenende : CO2-freies Bier dank Rost

Ein Forscherteam der TU Darmstadt und des Karlsruher Instituts für Technologie arbeitet zeitgleich an einer Methode, erneuerbare Energien in Eisen zu speichern und so zu transportieren. Um Wind- oder Sonnenenergie einzuspeichern, wird Eisenoxid - ähnlich wie Rost - mithilfe der chemischen Reduktion wie bei der grünen Stahlerzeugung in Eisenpulver verwandelt. Das kann dann problemlos verschifft werden. Am Bestimmungsort wird das Eisenpulver dann verbrannt und die gespeicherte Energie wieder freigesetzt. Eisen kann also ähnlich wie ein Akku mit Energie beladen und entladen werden.