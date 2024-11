Mehr Zufriedenheit durch weniger Konsum

Guten Morgen,

Aber warum fühlt es sich überhaupt so gut an, immer wieder Neues zu kaufen, was man gar nicht unbedingt braucht? Der Grund dafür ist unser Gehirn: Es schüttet das Glückshormon Dopamin aus. Diese Reaktion ist noch ein Überbleibsel aus der Steinzeit: Wer Dinge anhäufte, konnte dadurch seine Überlebenschancen erhöhen. Das wird vom Gehirn natürlich belohnt. Blöd nur, dass das x-te Paar Schuhe und auch der neue Kontaktgrill in der Küche uns wohl nicht wirklich länger leben lassen. Im Zweifel fehlt das Geld dadurch am Ende vielleicht sogar für eine wirklich wichtige Investition. Nicht selten wird ein unüberlegter Kauf im Nachhinein bereut.