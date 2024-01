Das Gute zum Wochenende: Fit durch den Job

der Vorsatz "Gesündere Ernährung, mehr Sport und Bewegung" ist ein Klassiker zum Jahresanfang. Die Erfüllung des Vorsatzes ist allerdings nicht immer durchzuhalten. Mit der Gesundheit ist das aber so eine Sache. Dabei lohnt es sich, in sie zu investieren: Daran haben auch Arbeitgeber ein Interesse. In Deutschland lag der Krankenstand bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 2022 auf Rekordniveau . Im Schnitt fehlte jeder Arbeitnehmer 15 Tage. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor. Der dadurch entstehende volkswirtschaftliche Schaden geht in die Milliarden.