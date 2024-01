Das Gute zum Wochenende: Vor allem Gesundheit

In vielen Länder schon hat er Drohnenstationen aufgebaut. Dort gehen die Notrufe aus oft schwer zugänglichen Dörfern ein. Seine "Wingcopter" werden mit Medikamenten, Impfstoffen und Hilfsmitteln beladen, per GPS finden sie ihr Ziel. Ein Transport mit dem Auto über unbefestigte Straßen würde oft viel zu lange dauern. "Wenn man hierher geht, fragt man sich: Was kann ich tun? Und das lässt mich nicht ruhen", sagt Tom Plümmer. In der plan b-Reportage Intelligente Lebensretter - Helfen mit Hightech lernen Sie ihn kennen. Inspirierend!