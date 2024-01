plan b: Chronische Entzündungen

Für Entzündungspatientin Anja Nielsen ist das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel der letzte Rettungsanker: Sie hofft, am "Exzellenzzentrum Entzündungsmedizin" Hilfe zu finden. Die 56-Jährige hat seit Jahren Schuppenflechte-Arthritis, eine chronische Entzündung. Ähnlich wie bei Rheuma hat Anja Nielsen schmerzende und steife Gelenke, was sie im Alltag sehr einschränkt. Die Spaziergänge mit ihrem Hund werden zur täglichen Belastungsprobe. Am Kieler Entzündungszentrum arbeiten Spezialistinnen und Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen gemeinsam unter einem Dach. Das Ziel: Entzündungserkrankte interdisziplinär, personalisiert und ganzheitlich behandeln. Können die Fachleute Anja Nielsen helfen?



An der Klinik für Naturheilkunde und Integrative Medizin in Essen setzt der Ayurveda-Arzt Syal Kumar im Kampf gegen chronische Entzündungen auf altes Heilwissen aus Indien: In der Ayurveda-Medizin wird schon seit über 3000 Jahren Weihrauch gegen Entzündungen eingesetzt. Das heilende Harz soll in Pulverform täglich eingenommen auch der Rheumapatientin Bettina Holt helfen und ihre Entzündung lindern. Nach dieser mehrmonatigen "inneren Behandlung" folgen im traditionellen ayurvedischen Medizinsystem die "äußeren Behandlungen", wie Ganzkörpermassagen, Kräuterstempel oder Öl-Güsse.



Körper, Geist und Seele als Einheit zu verstehen – das ist der Kern der traditionellen Ayurveda-Medizin. Um diese Lehre weiterzugeben, schult Syal Kumar Kolleginnen und Kollegen am Klinikum Essen und reist mit ihnen sogar ins Ursprungsland der ayurvedischen Heilkunst, nach Indien. Die Partnerkliniken rund um die Stadt Kottakkal gehören zu den renommiertesten des Landes. Dort kann die deutsche Ausbildungsgruppe ihr Wissen um die Heilkraft der ayurvedischen Pflanzen vertiefen und neue Impulse im Kampf gegen die Volkskrankheit Entzündungen sammeln.