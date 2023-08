Wie Schule anders gehen kann

Was wäre, wenn es eine Schule gäbe, in die Schüler gerne gingen? In der sie die Ferien selbst bestimmen, digital arbeiten und auch selbst bestimmen, was sie lernen? In der es keine Noten gibt, der Unterrichtsstoff praxisnah ist und wo Selbstständigkeit und Eigenverantwortung statt Kontrolle und Druck herrschen?