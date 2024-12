Update am Morgen: Verbraucher in der Honig-Falle

Verbraucher in der Honig-Falle

Schmieren Sie gerade Honig auf das Frühstücks-Brötchen? Dann sind Sie wahrscheinlich keine Ausnahme. Pro Kopf isst jede und jeder hierzulande deutlich mehr Honig als der EU-Durchschnitt. Die Deutschen lieben das Werk der Bienen - oder zumindest das, was sie dafür halten. Und dabei tappen sie womöglich in die Falle. Denn laut einer Studie könnte fast die Hälfte der EU-Importe gepanscht sein, vor allem mit Zuckersirup.

Dabei sollte es eigentlich ganz einfach sein: Den Honig machen die Bienen, und wer ihn verkauft, darf auch nur das Naturprodukt ins Glas füllen. Das ist gesetzlich geregelt. Mischen und ergänzen ist - ohne es zu kennzeichnen - nicht erlaubt. Und trotzdem gibt es schon länger Hinweise, dass statt der Bienchen vielmehr die Panscher fleißig waren. ZDF frontal wollte es genau wissen und ging der möglichen Verbrauchertäuschung auf die Spur (mehr zum Thema heute Abend, um 21 Uhr, im ZDF).

Fest steht: Die deutschen Imker beziehungsweise ihre Bienen können den Bedarf nicht decken. Außerdem steigen die Produktionskosten für den aufwändig hergestellten Imkerhonig und damit auch die Preise. Die industrielle Konkurrenz aus dem Ausland liefert dagegen massenhaft und billiger. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher greifen im Supermarkt gern zum günstigeren Glas. Sollte dann Honig draufstehen, aber Sirup drin sein, wäre die (Honig)-falle der Trickser und Täuscher zugeschnappt.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Zwölf Länder gegen Russlands Schattenflotte: Zwölf europäische Länder wollen gemeinsam gegen Russlands Schattenflotte von Tankern und anderen Frachtschiffen vorgehen, die russisches Öl, Militärgüter oder aus der Ukraine gestohlenes Getreide transportieren. Die nordischen und baltischen Staaten, Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Polen haben sich darauf verständigt, koordinierte Schritte zu unternehmen, um die Schattenflotte zu "stören und abzuschrecken".

Was heute noch wichtig ist

Ifo-Geschäftsklima-Index: Das Ifo-Institut veröffentlicht das Geschäftsklima für Dezember. Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft dürfte erneut getrübt sein. Die befragten Manager werden Ökonomen zufolge ihre Geschäftslage negativer beurteilen, aber mit etwas mehr Optimismus auf die kommenden sechs Monate blicken.

Tarifrunde bei VW wird fortgesetzt: Steuern IG Metall und Unternehmensvertreter des angeschlagenen Konzerns auf eine Einigung vor den Feiertagen zu? Nach der vierten Tarifrunde sprachen beide Seiten von "konstruktiven Gesprächen". Die IG Metall drohte im Vorfeld mit weiteren Warnstreiks, sollte es bis Weihnachten keine Einigung geben.

Von der Leyen trifft Erdogan: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trifft den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara. Die beiden wollen unter anderem über die aktuellen Entwicklungen in Syrien und in der Region sprechen.

Verleihung des Sacharow-Preises: Heute will das EU-Parlament den Sacharow-Preis an die venezolanische Opposition überreichen. Zudem soll die Nachfolge der europäischen Bürgerbeauftragten gewählt werden. Es geht außerdem um Falschinformationen in sozialen Netzwerken, russische Desinformationen, die Ukraine und die Lage in Syrien.

Zahl des Tages

312 Wahlleute werden heute aller Voraussicht nach bei der US-Präsidentenwahl in ihren jeweiligen Bundesstaaten für Donald Trump stimmen. Gemäß den dortigen Ergebnissen von der Wahl vom 5. November wird heute offiziell der US-Präsident gewählt, der in den USA indirekt vom Volk bestimmt wird. Der Vorgang ist eine Formalie. Das Ergebnis wird offiziell erst am 6. Januar im Kongress bekanntgegeben.

Grafik des Tages

Quelle: ZDF

Geld, gemeinsame Unternehmungen und Reisen - damit können junge Menschen in Deutschland besonders viel anfangen. Die Universität der Bundeswehr in München hat in einer Weihnachtsumfrage herausgefunden, über welche Geschenke sich die Befragten bis 30 Jahre besonders freuen.

Gesagt

Ay caramba! „ Bart Simpson, Schüler und Skateboard-Enthusiast

Die allererste Episode der Simpsons, "Es weihnachtet schwer", wurde am 17. Dezember 1989 ausgestrahlt. Rund 27 Millionen Zuschauer sahen der gelben Cartoon-Family dabei zu, wie sie zu spät zum Weihnachtskonzert eines Schulchors kommt.

So wird das Wetter heute

Am Dienstag zeigt sich im Südwesten die Sonne. Sonst ist der Himmel meist bedeckt und vor allem im Nordosten regnet es zeitweise leicht. Zudem weht hier bis zum Nachmittag ein lebhafter Westwind mit starken, an der Ostsee stürmischen Böen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 6 und 11 Grad.

