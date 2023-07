Update am Morgen : Der Mond und die Macht im All

es gibt Ereignisse im Leben, die wir auch Jahrzehnte später noch messerscharf erinnern. Die ersten Schritte auf dem Mond in den frühen Morgenstunden des 21. Juli 1969 waren für mich so ein Ereignis. Ich war wach geworden und ins Wohnzimmer geschlichen, weil ich von dort Geräusche hörte. Mein Vater saß vor dem Fernseher und statt mich streng zurück ins Bett zu beordern, nahm er mich in den Arm und sagte: "Schau Dir das an. Wir erleben gerade Geschichte." Gemeinsam mit geschätzt 500 Millionen Menschen staunte ich, wie Neil Armstrong leicht hüpfend auf dem Mond spazierte und dabei von einem "kleinen Schritt" und dem "großen Sprung" für die Menschheit sprach. 50 Prozent der Fernsehgeräte weltweit waren eingeschaltet. Der "Astronaut" setzte sich noch am selben Tag an die Spitze der Berufswünsche, nicht nur in meiner Schulklasse.