Update am Morgen: Flexibilität gefragt

Guten Morgen,

Wenig überraschend spricht denn auch das zweite "Global Cooperation Barometer", das das "Weltwirtschaftsforum" in Genf gemeinsam mit der Unternehmensberatung McKinsey entwickelt hat, von einer internationalen Zusammenarbeit, die "aufgrund zunehmender geopolitischer Spannungen ins Stocken geraten ist". Die Studie, die heute veröffentlicht wird und dem ZDF vorab vorliegt, zeigt auf, dass die globale Zusammenarbeit in den letzten drei Jahren nahezu stagnierte. Instabilität, Fragmentierung und politische Konflikte wirken sich negativ aus.

Es gibt aber auch positive Entwicklungen, im Bereich Klimafinanzierung, Handel und Innovation. Hier haben sich, so heißt es in der Studie, neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit entwickelt. Zum Beispiel bei der Verteilung von Impfstoffen und der wissenschaftlichen Forschung. Auch bei den Klimazielen hat sich die Zusammenarbeit im Bereich erneuerbare Energien verbessert, die Investitionen sind gestiegen - haben aber noch lange nicht das notwendige Maß zum Erreichen der Klimaziele bis 2030 erlangt.

Um in einer "turbulenten globalen Landschaft" erfolgreich zu bestehen, werden zukünftig mehr flexible Formen pragmatischer Zusammenarbeit zu konkreten Themen nötig sein, um rasch sichtbare Erfolge zu erzielen. Denn die sind die Grundlage für das Vertrauen der Bevölkerungen überall in der Welt.

Lage im Nahost-Konflikt

Israels Armee meldet Luftangriff im Westjordanland: Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht eine Gruppe Bewaffneter im Westjordanland aus der Luft angegriffen. Ein Kampfflugzeug habe die "Terroristen" in der Gegend von Tamun im Jordantal attackiert, teilte die Armee in der Nacht auf X mit.